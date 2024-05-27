Günün ihracat fırsatlarını tek tıkla yakalayın!

İnşaat, gıda, tekstil, ambalaj ve kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet veren TurkishExporter, ihracat hedeflerini daima yüksek tutan firmaların dünya pazarına açılmasına olanak tanıyor.

Her gün sayısız ithalat ilanı yayınlayan TurkishExporter, 27 Mayıs 2024 tarihinde de ihracatçılara yeni fırsatlar sundu. Günün ithalat ilanlarına buradan ulaşarak ihracatçılar, küresel ticaretin kapılarını aralayabilir ve uluslararası pazar ağlarını genişletebilirler.