Günün kaçırılmayacak ihracat fırsatları Forie’de yayınlandı

Hedeflerini daima yüksek tutan ihracatçılar, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ile dünya pazarına yelken açıyor. Toplamda 621 sektöre hizmet veren Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, tüm dünyayı ihracatçıların avuçlarına taşıyor.

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, ticaretteki bu etkin rolüyle alanında profesyonel ihracatçıların ve ithalatçıların gözü kulağı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuluyor. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-Mısırlı müşteri sodyum sülfat yüklü miktarda talep ediyor.

-Lübnan firması elektrostatik toz boya hattı satın alacak.

-Romanyalı firma çocuk pijamaları fason ürettirmek istiyor.

-Rusyalı müşteri parfüm çeşitleri ithal etmek istiyor.

-Fransız müşteri paslanmaz çelik takı fason ürettirmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.