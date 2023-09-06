Gürcistan firması, doğalgazlı şofben almak istiyor

10 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 111. ithalatçı ülkesi olan komşumuz Gürcistan’ın en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye. Türkiye’den 2 milyar dolarlık ihracat yaptığımız komşumuz adeta iğneden ipliğe pek çok ürünü alıyor.

Her gün 400 dolayında önemli ihracat fırsatı yayınlanan TurkishExporter’da bugün yine Gürcistan’dan çok sayıda alım talebi geldi. Bunlardan dikkat çeken bir tanesi de doğalgazlı şofben ithal etmek isteyen Gürcü inşaat firması oldu.

Gürcistan’dan yazan bu ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz.

Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.