Gürcistan, PVC kapı ve pencere çerçeveleri ithal edecek

Gürcistan’da 2017 yılından bu yana, demir- beton işleri, iç ince işler, cephe ve dış kaplama gibi çok çeşitli hizmetler veren bir inşaat firması, Türkiye pazarına girmeyi istiyor. Firma Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ithalat ilanıyla da Türk üreticilerden PVC kapı ve pencere çerçeveleri ithal etmek istiyor.

İnşaat sektöründe kapsamlı bir faaliyet gösteren bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Gürcistan pazarını tek tıkla keşfedin

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Gürcistan pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Gürcistan ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.

Türkiye’nin PVC kapı ve pencere ihracatı yaptığı ülkeler listesi:

Dünyada toplam ihracatın 5,7 milyar dolar olduğu 392520 GTİP Kodlu plastikten kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri, pervazları ve kapı eşikleri ihracat kümesinde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla şöyle:

-Fransa: 34 milyon dolar

-Almanya: 26 milyon dolar

-Suriye: 25,8 milyon dolar

Türkiye, bu ürünün dünyadaki toplam ihracatının %3,7'sini yapmaktadır.

Dünyada en çok PVC kapı ve pencere ihracatı yapan ülkeler:

-Polonya: 2,2 milyar dolar

-Çin: 450 milyon dolar

-Romanya: 438 milyon dolar

En çok PVC kapı ve pencere ithalatı yapan ülkeler:

-ABD: 671,6 milyon dolar

-Almanya: 464 milyon dolar

-İsviçre: 238 milyon dolar