Gürcistan, QR kodlu plastik kart üreticisi arıyor

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün sayısız ülkeden ithalat ilanları yayınlayan bu platforma bugün Gürcistan’dan bir ithalat ilanı geldi.

Bu kapsamda Gürcistan’da faaliyet gösteren bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak Türkiye’den QR kodlu plastik kart satın alacağını belirtti.

Gürcistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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