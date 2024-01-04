Gürcistan, Türkiye’den yüklü miktarda pet reçine satın alacak

Her gün sayısız ilanlar yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda Gürcistan’da çeşitli hizmetler veren ithalatçı bir firma TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den yüklü miktarda pet reçine satın alacağını duyurdu.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, Gürcistan’dan ilan veren firmanın iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar ise bu ilana ücretsiz ulaşmak için Forie’de basic hesap talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.

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