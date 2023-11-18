Gürcistan, tuvalet kağıdı ve mutfak havlusu ithal edecek

Gürcistan’da bölgesel kalkınmayı hedefleyen ve 160’tan fazla şubesi bulunan bir süpermarket zinciri, çeşitli ürün seçenekleri ile 2014 yılından beri pazarda faaliyet gösteriyor. Şimdi ise Türkiye pazarına girmeyi isteyen Gürcistan firması, tuvalet kağıdı, mutfak havlusu gibi ürünlerin temini konusunda Türkiye’den tedarikçiler arıyor.

Market sektöründe kapsamlı bir faaliyet gösteren bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Gürcistan’a kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Gürcistan pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Gürcistan ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.