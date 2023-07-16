Gürcistan'dan iş fırsatı: 400 galvanizli elektrik direği ithalat talebi

Ülkesinde elektrik tesisat işleri, elektrikli ekipman üretimi, yangın güvenliği ve video gözetim sistemleri, aydınlatma sistemleri, veri aktarım sistemi ve dahili ağlar ve ana enerji nakil hatları inşaatı gibi alanlarda faaliyet gösteren bu firmaya galvanizli elektrik direği üreten firmaların yanı sıra üstteki alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketleri de ilgi duyabilir.

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