Gürcistan’dan ithalat talebi: “Plastik palet arıyoruz”

Gürcistan’da kuruluğu günden bu yana gıda sektöründe hizmet veren firma, 12 yıllık tecrübesiyle insanların, et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi sağlıklı gıdalara erişimini sağlıyor. Türkiye pazarına girmeyi isteyen Gürcistan firması, plastik palet ürünlerinin temini konusunda Türkiye’den tedarikçiler arıyor.

Gıda sektöründe kapsamlı bir faaliyet gösteren bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen plastik üreticileri, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Gürcistan’a kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Gürcistan pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Gürcistan ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.