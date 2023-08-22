Gürüz: Temmuz ayı ihracatımız 197,1 milyon $

Aynı dönemde Doğu Akdeniz Bölgesi’nin yüzde 10 artışla 59,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini vurgulayan Ferhat Gürüz, Birlik olarak sektör ihracatına yüzde 30 düzeyinde destek verdiklerini belirtti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak küresel arenada pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik etkili çalışmaların yanı sıra ürünlerin kalitesini koruma ve artırmaya yönelik faaliyetlerinin de kesintisiz sürdüğünü kaydeden Gürüz, yaş meyve sebze ihracatında en önemli ürün grubu olan narenciyede yeni sezona hazırlandıklarını söyledi.

Birlik merkezinde düzenledikleri toplantıda Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, ilgili bürokratlar ve meslek kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiklerini, narenciye üretimi ile ihracatına yönelik sorunları değerlendirdiklerini kaydeden Ferhat Gürüz, narenciye ve sert çekirdekli meyvelere zarar veren Akdeniz meyve sineği ile etkin ve eş zamanlı mücadele edilmesi için seferber olduklarını vurguladı.

En tehlikeli ve zararlı türler sınıfında yer alan Akdeniz meyve sineğinin portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere zarar verdiğini dile getiren Gürüz, önleyici tedbirlerin alınması, kimyasal mücadelenin eş zamanlı ve toplu şekilde yapılmasının başarıya ulaşmada çok önemli olduğunu söyledi.