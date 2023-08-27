Haftanın ihracat fırsatları sizi bekliyor

Varlığı ve iletişim bilgileri doğrulanmış lakin herhangi ücretli hizmet satın almadan platformu kullanan firmaları “basic üye” tanımlayan Forie; bu ilanları, platformu tanımaları için tüm şirketlere açıyor.

Haftalık 1500 – 2000 adet dolayında yurt dışı alım talepleri içeren ihracat fırsatlarını kurumsal üyeleri buluşturan TurkishExporter, bu iş fırsatlarından bazılarını da basic üyeleri için açıyor.

Forie, mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri giriş yapan yüzlerce şirkete basic üyelik veriyor ve ilk kullanım içinde 10 kredi sağlıyor. Burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan herhangi birini de seçip size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmaya ulaşabiliyorsunuz.

Haftanın 1 kredi okunan ihracat fırsatlar listesi:

Bulgar firması TIR bazında bisküvi alacak

Malezya – HDPE şişe üreticisi arıyor

Gürcistan nitril eldiven alacak

İran – Daewoo kabin filtresi alacak

İhracata çalışan Türk firması: Havaalanı kontuarı satın almak istiyoruz

Yabancı uyruklu kişi: şekerleme ürünleri alacağım

Fas firması: Alüminyum folyo almak istiyorum

Yurt içi e-ticarete / toptan: Valiz üreticileri arıyorum

BAE firması, akü hurdaları ithal edecek



İngiltere firması – Berber örtüleri almak istiyor

Bahreyn firması – Akrilik sandalye alacak

Katarlı firma – jeneratör parçaları almak istiyoruz

Özbekistan – Plastik tepsiler almak istiyoruz

Cezayir için bordür ve çimento blok makinesi istiyoruz

Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten gidebilirsiniz.