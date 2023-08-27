Haftanın ihracat fırsatları sizi bekliyor
Günlük 30 ila 50 milyon dolarlık potansiyel ihracat fırsatları yayınlanan TurkishExporter, bu haftada bazı ihracat ilanlarını Forie basic üyeler için açık yayınlandı.
Varlığı ve iletişim bilgileri doğrulanmış lakin herhangi ücretli hizmet satın almadan platformu kullanan firmaları “basic üye” tanımlayan Forie; bu ilanları, platformu tanımaları için tüm şirketlere açıyor.
Haftalık 1500 – 2000 adet dolayında yurt dışı alım talepleri içeren ihracat fırsatlarını kurumsal üyeleri buluşturan TurkishExporter, bu iş fırsatlarından bazılarını da basic üyeleri için açıyor.
Forie, mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri giriş yapan yüzlerce şirkete basic üyelik veriyor ve ilk kullanım içinde 10 kredi sağlıyor. Burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan herhangi birini de seçip size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmaya ulaşabiliyorsunuz.
Haftanın 1 kredi okunan ihracat fırsatlar listesi:
Bulgar firması TIR bazında bisküvi alacak
Malezya – HDPE şişe üreticisi arıyor
Gürcistan nitril eldiven alacak
İran – Daewoo kabin filtresi alacak
İhracata çalışan Türk firması: Havaalanı kontuarı satın almak istiyoruz
Yabancı uyruklu kişi: şekerleme ürünleri alacağım
Fas firması: Alüminyum folyo almak istiyorum
Yurt içi e-ticarete / toptan: Valiz üreticileri arıyorum
BAE firması, akü hurdaları ithal edecek
İngiltere firması – Berber örtüleri almak istiyor
Bahreyn firması – Akrilik sandalye alacak
Katarlı firma – jeneratör parçaları almak istiyoruz
Özbekistan – Plastik tepsiler almak istiyoruz
Cezayir için bordür ve çimento blok makinesi istiyoruz
Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten gidebilirsiniz.