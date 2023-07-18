Haydi İspanya'ya ihracata gidelim!

Birçok ülkenin olduğu gibi İspanya’nın da en çok ithalat yaptığı ülke sıralamasında Çin başta yer alıyor. Çin'i sırasıyla Almanya, Fransa, Amerika, İtalya, Portekiz, Belçika izlerken Türkiye 11. sırada yer alıyor. İspanya, Türkiye'den toplamda 10,4 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Ülkemiz İspanya'ya 3,3 dolar ticaret fazlası veriyor.

İspanya, AB'de Fransa sonraki en büyük topraklara sahip 2. büyük ülke. İspanya, Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) verilerine göre, turizmden elde edilen gelirler bakımından dünyada Amerika’nın ardından ikinci sıradadır ve en fazla istihdamı bu sektörde sağlamaktadır.

Ülkenin dünyaya ihracatında en önemli ürün grupları sırasıyla motorlu kara taşıtları, mineral yakıtlar, yağlar, eczacılık ürünleri, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, elektrikli makine ve cihazlar, plastikler ve mamulleri, demir ve çelik, meyveler ve sert kabuklu meyveler, etler ve yenilen sakatattır.

Ülkenin dünyadan ithalatında en önemli ürün grupları sırasıyla mineral yakıtlar, yağlar, motorlu kara taşıtları, elektrikli makina ve cihazlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, eczacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, organik kimyasallar, demir ve çelik, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, örme giyim eşyası ve aksesuarıdır.

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