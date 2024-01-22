Hazır giyim ihracatçılarına: İspanya ürünlerinizi ithal edecek

Türkiye’ye yatırım yapan başlıca AB üyesi ülkelerinden biri olan İspanya’dan, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a Türkiye’deki giyim üreticilerini sevindirecek bir ithalat talebi bırakıldı.

Buna göre, İspanya’da erkek giyim üzerine hizmet veren bir e-ticaret firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden pantolon, forma vgibi ürünler satın alacağını belirtti.

İspanyalı ithalatçı firma ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

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