Hindistan, metal işleme makinesi satın alacak

Makine sanayi günümüzde Türkiye imalat sanayinin lokomotif sektörleri arasında başı çeken konumdadır. Makine sanayi, imalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi vermesiyle dikkat çeker.

Makine imalatının gelişmesi diğer imalat sanayi yan dallarının gelişmesi ile iç içedir. Bu sektörler başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada büyük önem verilen ve ülkelerin gelişmelerinde öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir.

Bugün ise Dünya’daki üretim faaliyetlerinin temelinde bulunan ve ülkelerin ihracat/ ithalat kalemleri arasında önemli bir yer tutan makine sektörüne ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda Hindistan makine sektöründe çeşitli hizmetler sunan ithalatçı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da ilan yayınlayarak Türkiye’den metal işleme makinesi satın alacağını belirtti.

Hindistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hindistan ihracat pazar araştırması

Hindistan pazarına yönelik ihracat yapmayı hedefleyen Türk üreticileri ve ihracat firmaları için yeni bir ticari bilgi kaynağı olan "Forie Databank," hizmete sunuldu. Bu platform, Hindistan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında kapsamlı bilgiler sunarak Türk firmalarına ihracat olanakları sunuyor.