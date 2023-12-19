Hindistan, peynir makinesi ithal edecek

Dünyanın 8. ithalatçı ülkesi konumunda yer alan Hindistan, en çok mineral yağlar ve yakıtlar, kıymetli taşlar, elektrikli ve elektronik aletler gibi ürün gruplarını ithal etmesiyle dikkat çekiyor. Pek çok büyük uluslararası firmalar ise Hindistan’ı önemli pazarlar arasında görüyor.

Bugün ise Türkiye ile arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulan Hindistan’dan, dünyadaki üretim faaliyetlerinin temelinde bulunan ülkelerin, ihracat ve ithalat kalemleri arasında önemli yer tutan makine sektörüne bir ihracat fırsatı geldi.

Bu kapsamda dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ve ihracatçılara imkanlar sunan TurkishExporter’a, yiyecek ve içecek sektöründe Hindistan’da faaliyet gösteren bir firma ilan bırakarak Türkiye’den peynir makinesi satın alacağını belirtti.

Hindistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hindistan ihracat pazar araştırması

Hindistan pazarına yönelik ihracat yapmayı hedefleyen Türk üreticileri ve ihracat firmaları için yeni bir ticari bilgi kaynağı olan "Forie Databank," hizmete sunuldu. Bu platform, Hindistan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında kapsamlı bilgiler sunarak Türk firmalarına ihracat olanakları sunuyor.