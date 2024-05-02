Hindistan, Türkiye’den ‘sıhhi tesisat malzemeleri’ tedarik edecek!

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olan Hindistan’dan bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda Hindistan’da tesisat ürünleri, aksesuarlar, banyo ve mutfak muslukları gibi ürünlerin tedarikçiliğini yapan ithalatçı firma, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ve ihracatçılara imkanlar sunan TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den sıhhi tesisat malzemeleri satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla sıhhi tesisat ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin sıhhi tesisat ve vitrifiye sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde sıhhi tesisat sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.