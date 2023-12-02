Hırvatistan, ev dekorasyon aksesuarları talep ediyor

Hırvatistan’da 1991 yılından beri içecek, gıda ve gıda dışı ürünlerin hem satışını hem de dağıtımını yapan bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den ev dekorasyon aksesuarları ithal edeceğini duyurdu.

İthalatçı Hırvat firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Orta Avrupa’nın yükselen ekonomisi: Hırvatistan

Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımları 2022'de 200 milyon avroya ulaştı. İki ülke arasında enerji, altyapı, dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir işbirliği ve ticaret alanı bulunuyor. Hırvatistan arasındaki ticaret hacmi 2022'de 1 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirlenen hedef, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolar olarak açıklandı.