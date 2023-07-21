Hırvatistan Firması, Zincir Üreticisi Arıyor

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Hırvatistan ithalat pazar büyüklüğü:

Dünya ithalatında yüzde 0,2 büyüklüğe sahip olan Hırvatistan, 2022 yılında 44,11 milyar dolarlık ithalat yaptı ve dünyanın 62. büyük ithalat ülkesi. Türkiye, Hırvatistan ithalatında 18. büyük partner.

Hırvatistan’ın En Çok İthalat Yaptığı 10 Ülke

1. İtalya: 6,10 milyar dolar

2. Almanya: 5,49 milyar dolar

3. Slovenya: 4,76 milyar dolar

4. ABD: 3,33 milyar dolar

5. Macaristan: 3,22 milyar dolar

6. Avusturya: 2,28 milyar dolar

7. Sırbistan: 1,53 milyar dolar

8. Polonya: 1,52 milyar dolar

9. Bosna Hersek: 1,50 milyar dolar

10. Hollanda: 1,47 milyar dolar