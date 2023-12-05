Hollanda, acı biber sosu ithal edecek

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 6 ayda 6,8 milyar dolara ulaşan Hollanda; Türkiye’den en çok mineral yakıt, plastik ürünler, mobilya, metal, hazır giyim ve tekstil ürünleri ithal ediyor. Gıda ve tarım kategorisi ise iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturarak önemli katkılar sağlıyor.

Bu yıl Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret hacminin 12,5 milyar dolara ulaşması söz konusuyken, bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a Hollandalı bir ithalatçı tarafından alım talebi geldi. İthalatçı yayınladığı ilanla Türkiye’deki ihracatçılardan acı biber sosu alacağını belirtti. İlandaki Hollanda ithalatçının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic hesap açmanız gerekiyor.

Hollanda pazarına hemen giriş yapın

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.