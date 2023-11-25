Hollanda, hayvan yemi satın alacak

Hollanda’nın ticaret merkezi Rotterdam’da 1926’dan beri deri ve deri sektörü üzerine çalışmalar yapan bir firma, B2B platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladıkları taleple, Türkiye’deki üreticilerden hayvan yemi satın alacağını belirtti.

Hollanda deri sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Hollanda pazarına ulaşın

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) TÜİK’ten derlediği verilere göre 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık hayvan yemi ithalatı yapıldı. Bu alanda ihracat ise 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.