Hollanda, Konya'dan büyük müdür, küçük müdür?

Hollanda, Batı Avrupa'da ve kısmen Karayipler'de bulunan bir ülke ve Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğüdür, yüz ölçümü 41,850 km2’dir. Peki gerçekten Konya, Hollanda'dan büyük müdür?

Hayır. Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili Konya'nın yüzölçümü ise 38,873 km2’dir.

Yani Hollanda, Konya'dan az da olsa büyüktür ama esas büyük olan şey bu ülkenin ihracatıdır.

Hollanda, dünyada 4. büyük ihracat ülkesidir

2022 yılı ITC verilerine göre Hollanda'nın ihracatı, dünya ihracatının %3,1'ini temsil eder ve dünya ihracat sıralamasında 4. sıradadır. 770 milyar dolar ihracatı olan bu ülke bir dünya ihracat devidir. Peki Türkiye ihracatta nerededir? Türkiye'nin ihracatı, dünya ihracatının %1'ini temsil eder. Yani biz Hollanda'nın ancak 1/3 kadar ihracat yapabiliyoruz ve dünya ihracat sıralamasında 30. sıradayız.

Hollanda'da nasıl kolay ihracat müşterisi bulursunuz?

Bunun en kolay yollarından bir tanesi Türkiye'nin en köklü B2B uygulaması TurkishExporter'e girmek ve Importer sekmesinde Netherlands'ı bulmak. Burada neredeyse her gün bir tane Hollanda'da ihracat alım ilanı görebilirsiniz. Yine aynı şirkete ait Forie DataBank bölümünün Netherlands sekmesinde ise on binlerce Hollanda’ya ait ithalat, ihracat ve üretim şirketlerini, sektörler ve ürünlere ayrılmış olarak bulabilirsiniz.

Tarım Hollanda’da nerededir?

Ülke resmi tanıtım verilerine göre: "Hollanda, tüm dünyada Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en büyük ikinci tarım ürünleri ihracatçısıdır. Hollanda, çiçekleri, peyniri, domatesi, sebzeleri ve birasıyla ünlüdür. Hollanda bahçecilik sektörünün çok yaygın bir lojistik ağı bulunmaktadır. Hollanda’da hasadı yapılan sebzeler aynı gün içinde New York’ta satılabilmektedir."

Hollanda arazilerinin yarısından fazlası tarım için kullanılmaktadır. Tarım, milli gelir ve istihdamının yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Tarım ürünleri ihracatı 2022 yılı verilerine göre yaklaşık 122 Milyar dolar tutarındadır. Bu tutarın yine 1/3'i kadar kısmı re-export yani başka bir ülkelerden alınıp yine başka satılan tarım ürünleri ihracatıdır.

TurkishExporter'da Hollanda'ya özel çalışma üretmek

Hollanda'ya ihracat yapmak için daha kolay bir yol arıyorsanız şurada yer alan formu doldurup bilgi talep edebilir veya bu şirketin telefonlarından ulaşıp kendi sektörünüzde doğrudan hedef kitleniz olabilecek verileri dosyalar halinde isteyebilirsiniz.

Hollanda-Türkiye ithalat ve ihracat verileri

2022 yılı verilerine göre Türkiye, Hollanda'ya 8 milyar 028 milyon dolar ihracat yaparken Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise 4 milyar 497 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, Hollanda'nın 18. büyük ihracat pazar iken Hollanda, Türkiye'nin 9. büyük ihracat müşterisi konumunda.

İhracatta, Hollanda daha çok Avrupa ülkelerine ihracat yaparken sadece Almanya'ya 2022 yılında 188 milyar dolar ihracat yapmış. Bu ülkeyi ise Belçika, Fransa, İngiltere ve Amerika izlemiş. Hollanda’nın ihracat müşterisine uzaklık ortalaması 2116 km olurken Türkiye'nin ihracat müşterine uzaklığı 3089 km gerçekleşmiş. Yani Hollandalılar komşularını pazar yapmışlar, biz ise onlardan yaklaşık % 50 daha uzağa mal satmışız.

Hollanda Türkiye ikili anlaşmalar

Hollanda- Türkiye ülkeleri arasında yapılan ticari anlaşmalar gerek vergiler gerekse gümrük uygulamaları bakımından ihracatta büyük önem taşımaktadır. Hollanda ile hangi anlaşmalarımız mevcut?

Türkiye'nin, Hollanda ile serbest ticaret anlaşması ve tercihli ticaret anlaşması bulunmuyor ama bölgesel ticaret anlaşması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ve yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarımız mevcut.