Hollanda, Türk üreticilerden alüminyum folyo ithal edecek

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün çeşitli sektörlerden ve ülkelerden gelen ilanları yayınlayan bu platforma bugün Hollanda’dan bir ilan geldi.

Bu kapsamda Hollanda’da faaliyet gösteren ithalatçı firma B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınlayarak, Türkiye’den gıda sektörüne yönelik alüminyum folyo satın alacağını belirtti.

Hollanda’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hollanda pazarına hemen giriş yapın

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.