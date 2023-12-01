Hollanda, Türkiye’den bambu nevresim takımları talep ediyor

Hollanda’da uyku konforu sağlayan ve doğal bir malzeme olan bambudan yapılmış yatak takımlarının üretim ve tedarikçiliğini yapan bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla, Türkiye’deki üreticilerden bambu nevresim takımları ithal edeceğini belirtti.

Hollanda’da faaliyet gösteren bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen Türkiye’deki üreticiler, Forie’de bir basic üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Hollanda pazarına hemen giriş yapın

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hollanda’nın en çok ithal ettiği ürünler

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 6 ayda 6,8 milyar dolara ulaşan Hollanda; Türkiye’den en çok mineral yakıt, plastik ürünler, mobilya, metal, hazır giyim ve tekstil ürünleri ithal ediyor. Gıda ve tarım kategorisi ise iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturarak önemli katkılar sağlıyor.