Hollanda yumuşak şeker üreticisi arıyor

Amsterdam merkezli olup kuruluğu günden bu yana gıda perakendeciliği konusunda hizmet veren firma, 35 yıllık tecrübesini şimdi de Türkiye pazarıyla taçlandırmak istiyor. Türkiye pazarına girmeyi isteyen Hollandalı firma, yumuşak şekerlerin temini konusunda Türkiye’den tedarikçiler arıyor.

Gıda perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen yumuşak şeker üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Hollanda’ya kolay ihracat

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.