Hollandalı şirket, zincir konveyör ithal etmek istiyor

2022 yılı verilerine göre 712,8 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Hollanda’da faaliyet gösteren firma, B2B platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı bıraktı. Uluslararası toplu taşıma endüstrisi için yedek parça tedariği yapan Hollandalı firma, ağır çelik konveyör zincileri ithal etmek istediğini söyledi. Türkiye’de endüstriyel zincir üreten fabrikalarla ve imalatçılarla görüşmek istediğini yazan bu ithalatçı Hollanda merkezli firmanın ilanına cevap vermek isteyen Türk üreticiler, Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap oluşturarak ilgili firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilirler.

Hollanda’ya kolay ihracat

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 7315 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7315 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 7315 – Demir veya çelikten zincirler ve aksamı.