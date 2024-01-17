Hububat ve bakliyat ihracatçıları için yüzlerce yeni müşteri!

Her gün sayısız sektörde sayısız ithalatçının alım fırsatını yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında hububat ve bakliyat tedarikçilerini ayrıca ithalatçı firmaları bulabileceksiniz. Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu verilere erişebilir veya sadece satın alabilirler.

“12 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2023 yılında 213 ülke ve serbest bölgeye 14 milyon 673 bin 959 ton ürün sattı.

Gönderdiği ürün karşılığında 12 milyar 380 milyon 538 bin dolar kazanan sektörün bu dönemdeki ihracatı, bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 36, değer bazında ise yüzde 8 yükseldi. Sektör, en fazla ihracatı 4 milyar 617 milyon 524 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 2 milyar 787 milyon 329 bin dolarla Afrika, 1 milyar 630 milyon 585 bin dolarla Avrupa izledi.

Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 2 milyar 123 milyon 367 bin dolarla Irak yer alırken, 680 milyon 769 bin dolarla ABD ikinci, 463 milyon 143 bin dolarla İran üçüncü oldu.