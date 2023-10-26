“İç pazara verilecek destekler beyaz eşya ihracatını büyütür”

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), bu yılın ilk 9 ayının sonuçlarını açıkladı. Sektörün yüzde 90’ını temsil eden TÜRKBESD’in paylaştığı bilgilere göre, ilk 9 ayında, 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. İhracat ise bu dönemde yüzde 12 oranında düşüş gösterdi.

Yılın ilk 9 ayında altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yaklaşık 24 milyon adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 4 oranında azalma gösterdi. Üretim miktarı da bir önceki döneme göre yüzde 1 azaldı. TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, beyaz eşya sektörü olarak küresel konjonktür sebebiyle ihracat daralması ile karşı karşıya kalınan bu dönemde üretim hacmi ve istihdamı koruma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Sığın, “Türkiye, 2028 yılı için önüne 400 milyar dolar ihracat hedefi koydu. Biz de sektörü olarak bu hedefe önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşümü de odağına alan yeni Orta Vadeli Planda yer verilen düzenleme ve teşvikleri memnuniyetle karşıladık. Ülkemizin kalkınması için gerekli olan yeşil dönüşümün teşvik edilmesi kaynakların sanayiye dönmesi rekabetçiliğimizi güçlendirecek.

Sektör olarak zaten gelişmiş ülke pazarlarına uygun ürünler üretiyoruz, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerini AB ile eşzamanlı gerçekleştirmek için büyük çaba içindeyiz, Ar-Ge gücümüz bizi dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna getirdi, bu çalışmalarımızın devam etmesi ihracat hedefine de katkı sunacak Sektörün hacim aynı zamanda istihdam demek. Üretim hacmimizi ve istihdamımızı koruma çabası içerisinde, ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

"Tüketimi kısıtlayıcı adımlar pazarı olumsuz etkiler"

Enflasyonla mücadele çerçevesinde ekonomi yönetiminin tüketimi kısmaya yönelik uygulamalarına işaret eden Sığın, bu tür uygulamaların daha ileriye taşınmasının iç piyasayı olumsuz etkileyerek sektör üretimini ve istihdamını zora sokabileceğine dikkat çekti.

“İhracattaki azalmanın üretim üzerine negatif etki yapmasını engellemenin yolu iç pazarın kaldıraç etkisinden faydalanmak” diyen Sığın, ihracattaki düşüşü iç satışlarla büyük oranda dengelediklerini söyledi. Böylece üretim ve istihdam yapılarını koruyabildiklerini bildiren Sığın, “Gelinen noktada tüketimi kısmaya yönelik; kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamalar bulunduğunu gözlemliyoruz.

Bunların yaygınlaştırılması, sektörümüzün bu yıl itici gücü olan iç piyasa dinamizmini etkileyerek üretim ve istihdam dengemizi riske atabilecek. Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük üretim üssü konumunda” diye konuştu.

Ekim itibariyle başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması geçişini değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise global tedarik zincirindeki rekabet dikkate alındığında, tedarikçi konumundaki şirketlerin ve KOBİ’lerin raporlamalar için gerekli olan bilgileri eksiksiz olarak sağlaması son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Yassı çelikte gümrük vergileri insin"

Üretimin korunmasının öncelik olduğu bir dönemde girdi maliyetlerine dikkat çeken TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, sektörün temel girdisi olan yassı çelikte gümrük vergilerinin indirilmesi gerektiğini söyledi. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm için ülkemizin kaynaklarının sanayileri desteklemek üzere kullandırıldığının altını çizen Yavuz, kaynaklardan daha fazla verimi elde edebilmek için destek ve maliyet konularına bütüncül bakılması gerektiği ifade etti.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri ise aldatıcı servis hizmetleri yüzünden yaşanan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Servis Bilgi Sistemi – SERBİS uygulaması üzerinden tüketicilerin servislere ulaşmalarının önemini vurguladı.