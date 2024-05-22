İçecek üreticilerine müjde: İngiltere’ye ihracat kapısı aralandı!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Her gün İngiltere pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için ise gelen yeni fırsatlar platformda yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçı firma şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den çeşitli içecekler satın alacağını belirtti.

İngiliz ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İçecek ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin içecek sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde içecek sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.