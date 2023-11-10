"İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak"

Panele katılmak için Trabzon'a gelen Gültepe, Türkiye'nin 1923'te 50 milyon dolara yakın olan ihracatının, 2022'de 254,3 milyar dolara çıktığını söyledi.

İhracattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Gültepe, "İhracatımız Cumhuriyet'imizin 100. yılında yani 2023'te inşallah 255 milyar doların üzerine çıkacaktır." diye konuştu.

Gültepe, şimdiden ileriki yıllara yönelik planlama yaptıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'mızla ve bakanlıklarımızla yaptığımız toplantılarda, 2028 yılı içinde 375 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefiyle çalışmalarımıza, stratejilerimize başladık. Bu rakamlar yakalanabilecek olan rakamlar. Dünyada konjonktür ve ekonomik hareketlerde bir sıkıntı çıkmazsa belki de bunların üzerine de çıkma potansiyeli ve enerjisi Türkiye'nin insanında var. Bunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki dönemde de çok daha güzel rakamlara imza atacağız"

Tüm sektörlerde ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik stratejilerin de belirlendiğinin altını çizen Gültepe, şöyle devam etti:

"Bütün sektörlerin kendisiyle ilgili plan ve projeksiyonları, hangi alanlarda, hangi bölgelerde, dünyanın nerelerinde büyüyebileceğinin, hangi projelerle bu rakamları yakalayabileceğinin stratejilerini oluşturduk. Türkiye'nin birinci yüzyılını bitirdik, ikinci yüzyılını da çalışmaya başladık. Ortalama yüzde 5 ve yüzde 10 arasında sektörlerde büyüme var. Bazı sektörlerimizde yüzde 100 büyüme var. Önümüzdeki dönemde 5 yıl içerisinde dünyada konjonktür hareketlerde bir sıkıntı çıkmazsa bu rakamları yakalayabileceğimize inanıyorum."

Gültepe, Türkiye'nin hedef pazarlarının genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin de şunları kaydetti:

"En büyük hedef pazarımız Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde mevcut durumu koruyarak, özellikle uzak pazarlar dediğimiz başta Amerika olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri, yine aynı şekilde Körfez ülkeleri şu anda bizim odak noktamızda. Oralardan almış olduğumuz pay çok düşük. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yapacak olduğumuz çalışmalarla ticari heyetlerle fuarlarla alım heyetleriyle buradaki payımızı artıracağız."

TİM'in üretime, istihdama ve ihracata çok önem verdiğine dikkati çeken Gültepe, "Biz üreten, ihracat yapan, istihdam yapan bir ülkeyiz. Önümüzdeki dönemde de çok daha güzel rakamlara imza atacağız." ifadesini kullandı.