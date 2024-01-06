İhracat fırsatı: Almanya, karbon çelik boru satın alacak

Almanya’da endüstriyel malzemeler üreten ithalatçı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Alman ithalatçı yayınladığı ilanla, Türk üreticilerden karbon çelik boru satın alacağını belirtti.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Almanya pazarına giriş bileti: “Forie Databank”

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Almanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Almanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Almanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.