İhracat fırsatı: Azerbaycan şarjlı el feneri üreticileri arıyor

TurkishExporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ithalatçı ve ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu platforma Azerbaycan’dan bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda Azerbaycan pazarında çeşitli faaliyetlerde bulunan bir firma, Türk ihracatçılardan şarjlı el feneri ithal edeceğini bildirdi.

Taleplerini Türkçe yazarak ilgili üreticilerle iletişime geçmek isteyen Azeri ithalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla Azerbaycan pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Azerbaycan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Azerbaycan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor.

Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Azerbaycan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.