İhracat fırsatı: BAE, Bodrum ve İzmir’in deniz ürünlerine talip

Dünyanın en büyük hayvansal protein kaynaklarından biri olan su ürünleri, sektör olarak günümüzde tüm ülkelerin ekonomisine sürekli girdi sağlayan önemli sektörlerden biridir.

2003 yılında su ürünleri sektörü, şimdiye göre kıyaslandığında yok denecek seviyedeyken, şu an Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde hızlı bir şekilde Avrupa’da birinci, dünyada ise 17’nci sıraya yükseldi. 2023 yılının Ocak–Kasım döneminde ise Türkiye’den 1 milyar 540 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Bugün ise bu sektöre Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda BAE’de müşterilerine deniz ürünleri tedariki yapan bir ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmasına olacak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma bıraktığı ilanla Bodrum ve İzmir’deki üreticilerden deniz ürünleri satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Su ürünleri üreticileri için ihracat müşterileri

Her gün sayısız sektörde sayısız ithalatçının alım fırsatını yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, 03 GTIP numaralı su ürünleri sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini de “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında su ürünleri tedarikçilerini ve ithalatçı firmaları bulabileceksiniz. Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu verilere erişebilir veya sadece bu verileri satın alabilirler.