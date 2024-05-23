İhracat fırsatı: BAE, ev mobilyalarını Türk üreticilerden satın alacak!

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Türkiye'nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bugün ise ihracatta başarı merdivenlerini hızla tırmanan Türk mobilya sektörüne BAE’den bir talep geldi. Bu kapsamda BAE’de elektronik eşya sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den ev mobilyaları ithal edeceğini belirtti.

İthalatçı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile bugün 94 GTIP numaralı mobilya sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.