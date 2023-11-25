İhracat fırsatı: Hindistan’ın soğanı Türkiye’den gidecek

Hindistan’da kurutulmuş meyveler, sebzeler ve toz baharatlar konusunda devleşen bir ithalat-ihracat şirketi, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladıkları ilanla, Türk gıda üreticilerinden soğan ithal edeceklerini duyurdu. Hindistan’dan gelen bu ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Hindistan ihracat pazar araştırması

Hindistan pazarına yönelik ihracat yapmayı hedefleyen Türk üreticileri ve ihracat firmaları için yeni bir ticari bilgi kaynağı olan "Forie Databank," hizmete sunuldu. Bu platform, Hindistan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında kapsamlı bilgiler sunarak Türk firmalarına ihracat olanakları sunuyor.

Soğan ihracatındaki sınır kaldırılacak mı?

Orta erkenci hasadın tamamlanması ve kışlık hasadın başlamasıyla fiyatların maliyetlerin altında olması, stok miktarı ve ürünlerin depolama ömrünün kısa olması göz önüne alınarak, kuru soğan ihracatına 31 Ekim 2023 tarihine kadar 50.000 ton olacak şekilde sınırlı olarak izin verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise 31 Ekim 2023 tarihine kadar 50 bin ton kuru soğanın ihracatına izin verilmesi için Ticaret Bakanlığ’na görüş bildirdi. Bakanlık ihracata sınırlı izin verilmesinin gerekçesini kuru soğan fiyatlarının maliyetin altına düşmesi olarak gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yazısında özetle şu bilgilere yer verildi: “Orta erkenci hasadın tamamlanması ve kışlık hasadın başlamasıyla fiyatların maliyetlerin altında olması, stok miktarı ve ürünlerin depolama ömrünün kısa olması göz önüne alındığında, kuru soğan ihracatına 31 Ekim 2023 tarihine kadar 50.000 ton olacak şekilde sınırlı olarak izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde döviz kuru ile iç ve dış piyasalarda yaşanabilecek olağanüstü gelişmeler, ihracat kararının tekrar gözden geçirilmesini gerekli kılabilecektir.”