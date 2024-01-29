İhracat fırsatı: İngiltere, gazlı içecek üreticisi arıyor!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor. Bugün de içecek sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları İngiltere pazarı ile buluşturacak.

Bu kapsamda İngiltere’de çok çeşitli ürünlerin satışını yapan bir e-ticaret firması B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ithalat ilanıyla Türkiye’den gazlı içecek satın alacağını belirtti.

İngiltere merkezli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İngiltere pazarına kolay giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için İngiltere pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, İngiltere’deki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. İngiltere’de ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.