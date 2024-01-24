İhracat fırsatı: Irak, badem unu satın alacak

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün sayısız ülkeden ithalat ilanları yayınlayan bu platforma bugün Irak’tan bir ilan geldi.

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 5’inci sırada olan Irak, Türkiye için önemli ve büyük bir pazar olarak ön plana çıkıyor. Bugün ise Irak’tan iletişime geçen bir ithalatçı, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a badem unu ithal etmek için bir talepte bulundu.

Iraklı ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.