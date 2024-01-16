İhracat fırsatı: İran, kitap ciltleme bandı satın alacak

Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, mevcut kapasiteler dikkate alındığında yeterli görülmüyor. Türkiye ve İran’daki şirketlerin faaliyetlerinin artırılması ve yatırım konularının gelişmesinin, iki ülke arasındaki ticaretin artmasına vesile olacağı düşünülüyor.

Buna göre Türkiye ile mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması hedeflenen İran’dan, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bugün bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, kartuş ve toner gibi ürünlerin distribütörlüğünü yapan İranlı bir firma, Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kitap ciltleme bandı satın alacağını belirti.

İranlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.