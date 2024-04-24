İhracat fırsatı: Mısır, Türkiye’nin lezzetli ‘reçellerine’ talip!

Türkiye, Mısır’ın 4’üncü büyük ticaret ortağı unvanını taşımaya devam ederken, İki ülke arasındaki başarılı ticari ilişkilerin ivmesi artırılarak, ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması, Mısır ile Türkiye’nin arasındaki ticaretin daha da güçlenerek gelişeceğini ortaya koydu.

Bugün ise taze ve dondurulmuş meyve, sebze ihracatı konusunda devleşen ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma ilanında Türk gıda üreticilerden reçel satın alacağını belirtti.

Mısırlı ithalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.