İhracat fırsatı: Romanya, Türkiye’den PVC bahçe çiti ithal edecek!

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter da Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için ithalat ilanları yayınlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Romanya’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den PVC bahçe çiti satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Romanya pazarına yelken açın

Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Romanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor. Forie tarafından sunulan "Forie Databank" bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Romanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Romanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.