İhracat fırsatı: Romanya, Türkiye’den PVC boru ithal edecek!

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter da Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için ithalat ilanları yayınlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bakım, onarım, revizyon, kaynak bulma ve ürün tedariki konularında Romanya’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den PVC boru satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Plastik sanayii ithalatçısı şirketler listesi

Yapı malzemeleri sektörü; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve teknolojik gelişmeler ile Türk ihracatçılara büyük fırsatlar sunuyor. Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin plastik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde plastik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.