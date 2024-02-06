İhracat fırsatı: Rusya, sondaj ekipmanları satın alacak!

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Her gün Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için ise gelen yeni fırsatlar platformda yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yedek parça sektöründe 9 yıldır faaliyet gösteren Rus bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı taleple Türkiye’den sondaj ekipmanları satın alacağını belirtti.

Rusya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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