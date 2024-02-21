İhracat fırsatı: Rusya, Türkiye’nin yaş meyve ve sebzelerine talip!

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün gelen çeşitli gıda ürünlerinin de ilanlarını yayınlayan bu platforma bugün Rusya’dan bir alım talebi geldi.

Bu kapsamda Rusya’da çeşitli ürünlerin ithalatı ve ihracatı konusunda faaliyet gösteren bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak, Türkiye'den yaş meyve ve sebze satın alacağını belirtti. Rusya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla yaş meyve sebze ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yaş meyve sebze sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yaş meyve sebze sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.