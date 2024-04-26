İhracat fırsatı: Ukrayna ‘kimyasal’ ihtiyacını Türkiye’den karşılayacak!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, her gün yüzlerce ihracat fırsatını kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Bugün ise bu platforma Ukrayna'dan bir ilan bırakıldı. Bu ilan, Türk üretici ve ihracatçı firmalar için yeni bir fırsat sunuyor.

Bu kapsamda Ukrayna’da şampuan, sıvı sabun ve çamaşır deterjanı gibi çeşitli kozmetik ürünlerin üretimini yapan ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den kimyasal madde ithal edeceğini belirtti.

Ukraynalı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kimya sanayii ithalatçısı şirketler listesine hızlı ulaşım!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kimya sanayii sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kimya sanayii sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.