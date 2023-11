İhracatçı yeni desteklerde ‘teminat açılımı’ bekliyor

Takip Et

Ferit PARLAK- Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İhracat hedeflerine ulaşılması için Eximbank kredilerinin ve teminat uygulamalarının önemine dikkat çeken ihracatçılar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Eximbank teminat çeşitliliğini artıracak.” şeklindeki açıklaması sonrasında umutlandı. Finansal kaynağa ulaşımda hız ve miktarın yatırım, üretim ve ihracat iştahını etkilediğini dile getiren ihracatçılar, bakanlıklar tarafından yapılan çalışmaları olumlu bulduklarını ve uygulama beklediklerini belirterek önerilerini de sıraladı:

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Nihat Uysallı: “Bütün ihracatçılar kutsal bir iş yapıyor”

“Finansal kaynağa erişim konusunda yapılan her çalışmayı, alınan her kararı, atılan her adımı olumlu buluyorum. Bütün ihracatçıların ülke ekonomisinin gelişimi için kutsal bir iş yaptığına inanıyorum. Sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmaların hızlandırılması ve alınan kararların uygulanması, hayata geçirilmesi ihracatın, üretimin artırılması ve büyümenin sürdürülebilirliği için önem taşıyor. Sorunları çözecek uygulamaların kısa dönemde hayata geçeceğine inanıyorum.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz: “İhracatta yerli katkısı yüksek sektörler de çok önemli”

Teknoloji yoğun sektörlerin yanında, yerli katkısı yüksek sektörlerin de konuşulması gerekiyor. Örneğin seramik, çimento, cam sektörleri. Yaptığımız 100 birimlik ihracatın yüzde 82’si yerli teknoloji, hammadde, çalışandan oluşuyor. Yani 100 birimlik cironun 82’si yurtiçinde kalıyor. Aynı zamanda bu sektörler yurtdışında, Türkiye’ye döviz sağlayan, Türkiye’de yatırım, üretim, istihdam artıran ciddi işler, yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlarda çok ciddi finansman kaynağına ihtiyaç duyuyor. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın artması için teminat gibi sorunların, açmazların yeni araçlarla ortadan kaldırılması gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle Ticaret Bakanlığımızın ve Eximbank’ın bu alanda attığı ve atacağı adımları, üretimin ve ihracatın büyümesi, sürdürülebilirliği ve ülkemiz ekonomisinin geleceği için çok önemsiyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç: “Dış ticaret fazlasını artırabilecek sektörler önceliklendirilmeli”

Eximbank son dönemde hayata geçirdiği uygulamalar ve limit artışlarıyla ihracatçılara daha fazla destek olmaya başladı. Sayın Bakanın yaptığı açıklama bu sürecin yeni bir halkasını oluşturuyor. İhracatçı firmalarımız bankalardan aldıkları teminat mektuplarını kullanarak Eximbank kaynaklarından yararlanıyorlar.

Teminat mektubuna alternatif olarak ihracat alacakları, ihraç ettikleri mal bedelleri, stokları, taşıtları ve gayrimenkulleri kredi kullanımında teminat olarak kullanılabilir. Sayın Bakanımızın açıklamasında diğer yöntemlerin ne olabileceği ifade edilmediği için sadece tahmin yapabiliyoruz.

Bu saydıklarımız dışında başka yöntemler de kullanılabilir. Standart bankacılık işlemlerinde teminat mektubu, bu alternatiflerden daha güvenilir daha somut bir teminat aracı olarak kabul ediliyor. O yüzden bu alternatiflerin ne yoğunlukta kullanılacağını ve etkilerini zamanla göreceğiz.

Ancak teminat çeşitlemesinin finansman maliyetlerinde kısmi bir avantaj sağlayacağını ve diğer kredi limitlerini daha etkin kullanabileceklerini söylemek mümkün. Eximbank’ın yeni uygulamasında katma değer ve teknoloji düzeyinde çok katı davranmaması yönünde olur. Mobilya sektörü dış ticarette sürekli fazla veren ve o fazlayı sürekli artıran bir sektör. Ayrıca diğer sektörlerle kıyaslandığında ihracat artış hızı uzun dönemde çok yüksek bir sektör. Türkiye ve Dünya sıralamasında hızla yükselen mobilya gibi sektörlerin de bu iyileştirmelerden faydalandırılması gerektiğini düşünüyorum.

“Makinalar teminat gösterilebilmeli”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz:

Teminat çeşitliliğinin artırılması ihracatçı açısından olumlu sonuçlar getirecek. Firmaların makinalarını vs teminat gösterebilmeleri de önemli bir gelişme olacaktır. Ayrıca birikmiş KDV alacaklarının teminat gösterilmesi noktasında adım atılırsa teminat sıkıntısı büyük oranda çözülmüş olur.

İHBİR Başkanı Kazım Taycı: “Kaynak, yatırım iştahını artırır”

Teminat araçlarının çeşitlendirilecek olması ilave hareket kabiliyeti sağlayacaktır bizlere. Bununla Finansman maliyetlerinde bir düşüş sağlar mı, onu zaman gösterecek. Umarım bu girişimler hem kredi verme hızı konusunda hem de limitlerin etkin kullanımı noktasında faydası olur. Gıda tarafında yatırım iştahı oldukça yüksek. Türkiye’de de şartlar iyileşirse, yani daha uzun vadeli ve daha uygun faizli krediler bulabilme imkanımız olursa, bu imkanın hızla yatırıma dönüşmesi ve ihracat rakamlarımıza olumlu yansıması kaçınılmaz.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu: “Limitlerde sıkıntı var”

Bakanımız Mehmet Şimşek’in açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü halen teminatlarda, limitlerde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kredi kullanımlarında halen büyük sıkıntılar bulunuyor. Bu sebeple bizi rahatlatan her türlü çalışmadan memnuniyet duyuyoruz.