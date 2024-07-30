İhracatçılar dönüşüm süreçlerine 'Sorumluluk Programı' ile hazırlanacak

Bolat, 'Responsible/Sorumluluk Programı' kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sivil toplum kuruluşlarıyla sanayicilerin katılacağı eğitim programlarını başlatacaklarını ifade etti ve ekledi:

"Böylece imalat sanayimizi ve ihracatçılarımızı bir üst lige, gelişmiş ülkeler ligine yükseltme, upgrade etme hedefimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda TİM, TOBB ve STK'lerle bölgesel düzeyde sanayicilerimizin katılacağı eğitim programlarını hemen başlatıyoruz. Türkiye'mizin ekonomik ve ticari kalkınması ve geleceğe hazırlanması noktasında kararlı bir şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz. 'Responsible/Sorumluluk Programı'nın sektörlerimiz ve ihracatçılarımız başta olmak üzere ülkemize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum."