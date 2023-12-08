İhracatçılara Almanya pazar araştırması

Makine, sanayi günümüzde Türkiye imalat sanayinin lokomotif sektörleri arasında başı çeken konumdadır. Makine sanayi, imalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi vermesiyle dikkat çeker.

Makine imalatının gelişmesi diğer imalat sanayi yan dallarının gelişmesi ile iç içedir. Bu sektörler başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada büyük önem verilen ve ülkelerin gelişmelerinde öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir.

İhracat pazar araştırma dosyası: “Almanya”

Almanya ile ticari işlemlerimiz 19. yüzyıldan bu yana, sektörel olarak dalgalanmalar yaşansa da hacim olarak sürekli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Günümüzde, Almanya ile aramızdaki toplam ticaret hacmi 40 milyar doları aşmış durumda.

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda yer alan 83 milyonluk nüfusluk Almanya, 4 trilyon dolarlık GSYH rakamı ile dünyanın 4. büyük ekonomisi olarak öne çıkıyor.

2022 yılı rakamlarına göre Almanya, dünyadaki 3. büyük ithalat ülkesi ve 1,5 trilyon dolarlık ithalat değerine sahip. Türkiye ise Almanya'nın ithalat sıralamasında en çok ithalat yaptığı 20. ülke konumunda. Bu kapsamda Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 18 milyar 910 milyon dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu geçen yıl da sürdürdü.

Dünya ticaretinde Almanya Makine Sektörü ithalatçı verileri:

84 GTIP kodundaki Makine Sektöründe Almanya’nın ithalatı: 169,4 milyar dolar. (Almanya bu GTIP kodundaki ithalatın yüzde 6,3’ünü yapmaktadır.)

84 GTIP kodunda Almanya’ya ihracat yapan ülkeler ve Türkiye:

Çin: 38,7 milyar dolar, ABD: 15,5 milyar dolar, Polonya: 10,8 milyar dolar, Çekya: 9,5 milyar dolar, İtalya: 9,3 milyar dolar, Türkiye de 13. sırada yer alarak 3,5 milyar dolarla listede yer alıyor. Almanya ise bu ürün grubunun toplam ithalatının yüzde 6,3'nü yapıyor.

Türkiye, dünyada bu sektörde en çok ihracat yapan 27. ülkedir ve dünya ihracatının yüzde 0,9'nu yapmaktadır.

Almanya’ya kolay için ihracat dijital veri kaynakları

TurkishExporter ve Forie üyelerinin ücretsiz kullandığı, henüz üye olmayan firmaların ise en çok 1 dolar karşılığında online satın alabileceği şirket dataları aşağıdadır. Bugün hedef ülkenin Almanya olduğu Forie Databank, Almanya’ya makine sektöründe ihracat yapmak isteyen firmaların bu ülkeye seyahat etmeden önce edinmeleri gereken veya hiç seyahat etmeden yüzlerce firmaya ulaşabilecek dijital marketing kanalı ile erişebilecekleri dev bir adres bankasıdır.

Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu verilere erişebilir.

Almanya’ya ihracata başlamak isteyen veya Almanya’ya ihracat yapan firmaların ulaşabileceği onlarca ürün ve sektörde binlerce şirket adresi için müşteri temsilcinizle 444 23 99 numaralı telefondan bilgi isteyiniz. Güncel 3 milyon fazla yabancı şirket iletişim bilgilerinin bulunduğu Forie’de henüz yüzde 1 dolayında bilgisinin girildiğini unutmayınız.