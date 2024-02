İhracatçılara müjde: Pazar araştırması yapmak artık çok daha kolay!

Takip Et

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, ihracatçıların kesin alım yapmış ithalatçı listelerini bulabileceği ‘Konşimentoya Dayalı Ticari İstihbarat’ hizmetini kullanıcılarına sundu. İçerisinde alım tarihi, GTİP kodu, ürün açıklaması, firma ismi, web sitesi gibi özellikleri barındıran ve 2’den 10 haneye kadar özelleştirilmiş GTİP kodları filtrelemesi yapılabilen bu hizmetle ihracatçılar pazar araştırması süreçlerini daha kolay ve pratik hale getirebilecek.

Kesin alım yapmış ithalatçı listelerine kolay ulaşım

Konşimentoya Dayalı Ticari İstihbarat hakkında bilgi veren ve ihracatçılar için konşimentonun değerli bir bilgi olduğunu belirten Müşteri İletişim Merkezi Uzman Yardımcısı Mustafa Erduran, yeni hizmetleriyle ihracatçıların yüzde yüz ticaret yapan gerçek ithalatçılara ulaşabileceklerini ifade etti. Erduran konuşmalarına şöyle devam etti: “Kullanıcılarımızın pazar araştırması süreçlerini kolaylaştıracak olan hizmetimiz, Konşimento adı verilen bir kaynağa dayanıyor. Konşimentodan kısaca bahsedersek, ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan taşıma evrağıdır diyebiliriz. Ayrıca Konşimento Uluslararası ticarette olmazsa olmaz belgelerden biridir çünkü bir bakıma sözleşmenin kanıtı niteliğini taşır. Şu an bu şekilde hizmet veren çok sayıda platform olsa da biz TurkishExporter olarak yeni hizmetimizle firmaların ihracat müşterisi bulma ve ticaret artırma süreçlerinde ihtiyacı olan nokta atışı verileri sağlıyoruz. Konşimento evrağında bulunan ödeme şekli ve liman bilgisi gibi bazı detayları vermekten ziyade firmaların müşteriyle doğrudan iletişim kurmasına olanak sağlayacak verileri sunuyoruz. Firmalar bu hizmetimizle Türkiye’nin her geçen gün artan ihracat hacmine daha fazla güç katacak.”

“Firmaların ihtiyaçlarına yönelik özel bir birim oluşturduk”

İhracatçıların pazar araştırmalarını kolaylaştıracak olan yeni hizmete TurkishExporter üyesi olan firmalardan başlanıldığını ifade eden TurkishExporter & Forie Destek Uzmanı Fatmanur Pekcan’da şu sözleri kullandı: “TurkishExporter olarak halihazırda ana hizmetimiz olan canlı talep akışıyla milyonlarca dolarlık ihracat fırsatlarını her gün ihracatçılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Ayrıca, DataBank adını verdiğimiz özel olarak hazırlanmış potansiyel müşteri listeleri, uluslararası tanıtım ve reklam gibi birçok hizmetimizle ihracatçıların ticaret hacimlerini artırmaya yönelik ciddi bir kaynak sağlıyoruz. Şimdi ise yeni hizmetimizle firmaların hedef pazarı ve müşteri kitlesine yönelik birebir çalışmak için özel bir birim oluşturduk. Firmalardan istenen başvuru formu ile firmaların ihtiyaçları hakkında bilgi toplayarak her bir GTİP kodu için özel listeler hazırladık. Sabit bir veri akışı olmadığı için sunmuş olduğumuz veriler her geçen gün güncellenmeye devam ediyor. Hazırlanan bu özel listeleri gönderdikten sonra firmalar talep ettikçe güncellenen verileri de paylaşmaya devam edeceğiz.”

Sizde kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ihracat fırsatı sunan TurkishExporter ile ihracatta kolaylığı keşfetmek isterseniz basic üyelik başvurusu yapabilirsiniz.