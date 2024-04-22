İhracatçılara: ‘Pet şişe’ üreticilerine Mauritius’tan talep var!

Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Mauritius’tan gelen bir ithalat ilanını paylaştı.

Bu kapsamda Mauritius’ta çeşitli danışmalık hizmetleri veren firma, yayınladığı taleple Türkiye’den pet şişe ve kapaklar satın alacağını belirtti. Mauritius’tan ilan bırakan firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınıza kolay çözüm

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.