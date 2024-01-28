İhracatçılara: Türkiye’nin kozmetik ürünleri dünyaya ulaşacak!

Türkiye kozmetik sektörünün 2023 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği ihracat 1 milyar 76 milyon dolar oldu. Söz konusu sektörde başta saç, cilt ve güneş bakım ürünleri, deodorant ve kokular, makyaj ve tıraş malzemelerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik ürünlerin ihracatı dikkat çekti.

Sektör ihracatında en fazla paya sabun ve ıslak mendil grubu ürünleri sahip olurken bu ürünler çoğunlukla ABD, Irak ve Rusya Federasyonu'na ihraç edildi. İhracatta önemli paya sahip diğer ürünler arasında ise tıraş ürünleri ve deodorantlar göze çarptı. Bu ürünler de en çok Rusya ve Hollanda'ya gönderildi. Bunların yanı sıra saç ürünleri en çok Irak ve İran'a, güzellik, makyaj ve cilt bakımı ürünleri ise Libya ve ABD'ye ihraç edildi.

Kozmetik sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie kozmetik sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlamanın yanı sıra kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kozmetik sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde kozmetik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.