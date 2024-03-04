İhracatçılara: Yemen, Türkiye’den süt makinesi talep ediyor!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Bugün de makine sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları Yemen pazarı ile buluşturacak. Bu kapsamda Yemen’den B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakan bir ithalatçı Türkiye’den süt makineleri satın alacağını belirtti.

Yemenli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Makine üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimiyle birçok farklı ülkenin 84 GTIP kodundaki makine sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde makine sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.